За словами Мартіна Баколе, Олександр Усик випромінював усі свої негативні емоції на зовні, коли відчував певні проблеми від спаринг-партнера під час бою. Конголезький супертяж розповів про кількість раундів під час спарингів із українським боксером, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Цікаво "Новий Майк Тайсон" припустив, наскільки можливий його бій із Усиком

Як себе поводив Усик після спарингів із Баколе?

Колишній суперник Джозефа Паркера пригадав двораундовий спаринг із Усиком. Навіть під час цих двох раундів Баколе вдалось створити проблеми Олександру. На основі цих спарингів боксер із ДР Конго зробив висновок, що міг би знищити українця в офіційному бою. Тому, на думку Баколе, Усик не викликає його на ринг.

Чесно кажучи, сам Усик знає – кожного разу, коли я приїжджаю до нього на спаринг, я завжди створюю йому проблеми. Вони дають мені лише два раунди. І ці два раунди – справжнє пекло. Він це знає. Коли я спарингував з ним уперше, я створював йому проблеми, він почав кричати, розлютився, вистрибнув із рингу, почав кричати на свого тренера. Я ніколи цього раніше не говорив, але запитайте його команду – вони знають. Він був увесь у крові. І це було вперше,

– сказав Баколе.

Довідка. 32-річний Мартін Баколе вже провів на профі-рингу 24 бої, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї. Востаннє конголезький боксер виходив у ринг на початку поточного 2025 року, коли розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба.

Відзначимо, що попереду в Усика прощальний бій у професіоналах. 19 липня Олександр ефектно переміг нокаутом у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа. Український боксер повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. За спиною Усика вже 24 переможні поєдинки (15 – нокаутом).