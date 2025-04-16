Легендарний Майк Тайсон заговорив про можливе повернення у ринг

Востаннє Майк Тайсон виходив у ринг у листопаді минулого року. Однак повернення легенди боксу зіпсував боксер-блогер Джейк Пол, який завдав поразки "Залізному Майку".

Відтоді інформації про можливий ще один бій Майка Тайсона не було. "Залізний Майк" запевняв, що попереду у нього можуть бути лише виставкові поєдинки, адже він дуже довго відновлювався від поразки від Джейка Пола.

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Чи повернеться "Залізний Майк" у ринг

"Залізний Майк" перервав мовчання щодо теми свого можливого повернення у ринг, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Не знаю з приводу ще одного бою з Полом. Не впевнений, що це був мій останній мій, проте можу чесно сказати, що зараз б'юся тільки зі своїм бухгалтером. В іншому я живу своїм життям і почуваюся чудово,

– сказав Тайсон.

Раніше стало відомо, що частину гонорару за бій із Полом Тайсон витратив на придбання будинку із розкішною територією.

Наразі за спиною 58-річної легенди боксу 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок у 59-ти боях. Ще два поєдинки були зараховані, як такі, що не відбулись.

Цікаво, що легендарний Евандер Холіфілд запевняв, що праймовому Майку Тайсону було б до снаги перемогти братів Кличків. Також одіозний ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор заявляв, що "Залізний Майк" здолав би Віталія Кличка.