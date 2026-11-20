Легендарний американський боксер Майк Тайсон високо оцінив аматорський досвід колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. На його думку, саме величезна кількість проведених поєдинків відіграє важливу роль у становленні боксера.

Тайсон навів у приклад українця, який, за його словами, провів близько 1000 боїв на аматорському рівні. Про це повідомляє Double coverage podcast fanpage.

Майк Тайсон оцінив аматорський досвід Ломаченка

Він наголосив, що такий досвід можна умовно прирівняти до 60 професійних поєдинків.

Досвід у боксі має величезне значення. Погляньте на Пернелла Вітакера – за його плечима було близько 600 поєдинків. Що взагалі можна протиставити таким бійцям? Або візьмемо Ломаченка, який провів приблизно 1000 аматорських боїв. Це можна прирівняти десь до 60 професійних поєдинків. Уявіть, наскільки складно битися з таким суперником, коли ти сам маєш лише кілька боїв на професійному рівні, а він усе своє життя присвятив боксу,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, Ломаченко залишив Україну разом із родиною та перебрався до Пуерто-Ріко, де нині мешкає і тренується. Після оголошення про завершення кар'єри у червні 2025 року 38-річний боксер вирішив повернутися на професійний ринг.

Останній офіційний поєдинок українець провів у травні 2024 року. Тоді Ломаченко достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул IBF у легкій вазі.

Професійний рекорд українця налічує 18 перемог, 12 із яких він здобув нокаутом, та три поразки.

Водночас не всі експерти поділяють оптимізм щодо перспектив Ломаченка. Зокрема, в інтерв'ю 24 Каналу Сергій Пейчев висловив сумнів, що український боксер зможе повернутися на колишній топовий рівень.