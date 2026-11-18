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Інформацію про переїзд українського спортсмена підтвердив президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі. За його словами, Ломаченко оселився в районі столиці острова Сан-Хуана та регулярно відвідує місцевий боксерський зал Caimito Gym, пише 24 Канал.

Чому Ломаченко обрав Пуерто-Ріко

За інформацією, острів привабив спортсмена сприятливим кліматом, розвиненими боксерськими традиціями та великою кількістю потенційних спаринг-партнерів.

У Пуерто-Ріко Ломаченко не лише проживає із сім'єю, а й активно відновлює фізичну форму. Він проводить тренування та спаринги з місцевими боксерами, готуючись до повернення на професійний ринг.

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Ломаченко повертається у великий бокс

У червні 2025 року Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри. Причиною тривалої паузи стали, зокрема, проблеми зі спиною.

Останній на цей момент поєдинок українець провів у травні 2024 року. Тоді він достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого, здобувши вакантний титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

Втім, відхід на пенсію виявився не остаточним. У листопаді стало відомо про відновлення кар'єри боксера та підписання багаторічної угоди з американською промоутерською компанією Top Rank.

Перший бій після повернення Ломаченко планує провести на початку 2027 року. Серед можливих суперників називають непереможеного філіппінця Чарлі Суареса. Водночас остаточні деталі поєдинку ще потребують підтвердження.

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Власний боксерський бізнес

Паралельно з підготовкою до повернення на ринг Ломаченко розвиває власний промоутерський проєкт – Loma Power Promotions.

Нова компанія займатиметься організацією та просуванням боксерських поєдинків у співпраці з Top Rank.