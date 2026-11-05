Ломаченко, який виїхав з України, підписав важливу угоду

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Прийдешні поєдинки боксера проходитимуть у співпромоції з його власною новою організацією – Loma Power Promotions, повідомляють промоутери. Деталі фінансової угоди наразі не розголошуються.

Головне про повернення Ломаченка

Повернення на ринг заплановане на початок 2027 року, а попередньою датою його наступного поєдинку називають 13 лютого.

Найімовірнішим суперником українця є непереможений філіппінець Чарлі Суарес, однак офіційного підтвердження цього бою наразі немає.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул IBF у легкій вазі. Таким чином, до запланованого повернення у 2027 році його пауза в професійній кар'єрі триватиме майже три роки.

Влітку 2025 року боксер заявляв про завершення кар'єри через проблеми зі спиною. Наразі Ломаченко проживає та тренується в Пуерто-Ріко.

Реакція колишніх суперників

На гучну новину вже відреагував колишній суперник українця Теофімо Лопес, який у 2020 році переміг Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Реакція американського боксера / Фото: Instagram teofimolopez

Лопес зробив репост публікації про повернення Василя у своїх соціальних мережах, тегнув його та залишив лаконічний емодзі у вигляді оплесків.