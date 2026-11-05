Ломаченко, покинувший Украину, подписал важное соглашение

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Предстоящие бои боксера будут проходить в рамках совместного промоушена с его собственной новой организацией – Loma Power Promotions, сообщает организация. Детали финансового соглашения пока не разглашаются.

Главное о возвращении Ломаченко

Возвращение на ринг запланировано на начало 2027 года, а предварительной датой его следующего поединка называют 13 февраля.

Наиболее вероятным соперником украинца является непобежденный филиппинец Чарли Суарес, однако официального подтверждения этого боя пока нет.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. Таким образом, к запланированному возвращению в 2027 году его пауза в профессиональной карьере продлится почти три года.

Летом 2025 года боксер заявлял о завершении карьеры из-за проблем со спиной. На данный момент Ломаченко живет и тренируется в Пуэрто-Рико.

Реакция бывших соперников

На громкую новость уже отреагировал бывший соперник украинца Теофимо Лопес, который в 2020 году победил Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Реакция американского боксера / Фото из инстаграма teofimolopez

Лопес сделал репост публикации о возвращении Василия в своих социальных сетях, отметил его и оставил лаконичный смайлик в виде аплодисментов.