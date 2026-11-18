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Информацию о переезде украинского спортсмена подтвердил президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери. По его словам, Ломаченко поселился в районе столицы острова Сан-Хуана и регулярно посещает местный боксерский зал Caimito Gym, пишет 24 Канал.

Почему Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико

Остров привлек спортсмена благоприятным климатом, развитыми боксерскими традициями и большим количеством потенциальных спарринг-партнеров.

В Пуэрто-Рико Ломаченко не только проживает с семьей, но и активно восстанавливает физическую форму. Он проводит тренировки и спарринги с местными боксерами, готовясь к возвращению на профессиональный ринг.

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Ломаченко возвращается в большой бокс

В июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной длительной паузы стали, в частности, проблемы со спиной.

Последний на тот момент поединок украинец провел в мае 2024 года. Тогда он досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего, завоевав вакантный титул чемпиона мира IBF в легком весе.

Впрочем, уход на пенсию оказался не окончательным. В ноябре стало известно о возобновлении карьеры боксера и о подписание многолетнего соглашения с американской промоутерской компанией Top Rank.

Первый бой после возвращения Ломаченко планирует провести в начале 2027 года. Среди возможных соперников называют непобедимого филиппинца Чарли Суареса. В то же время окончательные детали поединка еще требуют подтверждения.

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Собственный боксерский бизнес

Параллельно с подготовкой к возвращению на ринг Ломаченко развивает собственный промоутерский проект – Loma Power Promotions.

Новая компания будет заниматься организацией и продвижением боксерских поединков в сотрудничестве с Top Rank.