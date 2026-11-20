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Тайсон привел в пример украинца, который, по его словам, провел около 1000 боев на любительском уровне. Об этом сообщает Double coverage podcast fanpage.

Майк Тайсон оценил любительский опыт Ломаченко

Он подчеркнул, что такой опыт можно условно приравнять к 60 профессиональным поединкам.

Опыт в боксе имеет огромное значение. Посмотрите на Пернелла Витакера – за его плечами было около 600 поединков. Что вообще можно противопоставить таким бойцам? Или возьмем Ломаченко, который провел примерно 1000 любительских боев. Это можно приравнять примерно к 60 профессиональным поединкам. Представьте, насколько сложно драться с таким соперником, когда у тебя самого всего несколько боев на профессиональном уровне, а он всю свою жизнь посвятил боксу– заявил Тайсон.

Напомним, Ломаченко покинул Украину вместе с семьей и переехал в Пуэрто-Рико, где сейчас проживает и тренируется. После объявления о завершении карьеры в июне 2025 года 38-летний боксер решил вернуться на профессиональный ринг.

Последний официальный поединок украинец провел в мае 2024 года. Тогда Ломаченко досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе.

Профессиональный рекорд украинца насчитывает 18 побед, 12 из которых он одержал нокаутом, и три поражения.

В то же время не все эксперты разделяют оптимизм относительно перспектив Ломаченко. В частности, в интервью 24 Канала Сергей Пейчев выразил сомнение в том, что украинский боксер сможет вернуться на прежний топовый уровень.