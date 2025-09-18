Майк Тайсон після довгої паузи повернувся на професійний ринг. Легендарний боксер, якому в наступному році виповниться вже 60 років висловився про свою кар'єру.

Зокрема, "Залізний Майк" зізнався, чому продовжує боксувати. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Чому Тайсон не покидає бокс?

Майк Тайсон розповів, що задумався про те, чому він продовжує боксувати після питання від свого 14-річного сина про його виступи. Легенда боксу заявив, що йому стало на мить сумно, а також не знав, що сказати у відповідь.

"Залізний Майк" наголосив, що згодом він сказав своєму сину, про те, що є найкращим, тому продовжує боксувати. Американець також зізнався, чи щось значать для нього гроші зараз.

У свої 50 я заробив більше грошей, ніж у свої 20. І я провів лише чотири бої за свої 50 років. Це дуже цікаво. З цієї точки зору, мені зараз 60 років. Гроші нічого не значать. Головне – це люди, яких я люблю і про яких можу подбати,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що зовсім скоро Майк Тайсон проведе виставковий бій. "Залізний Майк" у своєму інстаграмі анонсував поєдинок проти Флойда Мейвезера, який відбудеться у 2026 році.

Раніше повідомляли про те, що Майк Тайсон "нокаутував" популярного блогера зі США. "Залізному Майку" вистачило всього одного удару.

Якою була кар'єра Тайсона?