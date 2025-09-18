"Железный Майк" откровенно признался, почему продолжает боксировать: какие причины
- Майк Тайсон признался, почему продолжает боксировать почти в 60 лет.
- "Железный Майк" анонсировал выставочный бой против Флойда Мейвезера.
Майк Тайсон после долгой паузы вернулся на профессиональный ринг. Легендарный боксер, которому в следующем году исполнится уже 60 лет высказался о своей карьере.
В частности, "Железный Майк" признался, почему продолжает боксировать. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Почему Тайсон не покидает бокс?
Майк Тайсон рассказал, что задумался о том, почему он продолжает боксировать после вопроса от своего 14-летнего сына о его выступлениях. Легенда бокса заявил, что ему стало на мгновение грустно, а также не знал, что сказать в ответ.
"Железный Майк" отметил, что впоследствии он сказал своему сыну, о том, что является лучшим, поэтому продолжает боксировать. Американец также признался, что-то значат для него деньги сейчас.
В свои 50 я заработал больше денег, чем в свои 20. И я провел всего четыре боя за свои 50 лет. Это очень интересно. С этой точки зрения, мне сейчас 60 лет. Деньги ничего не значат. Главное – это люди, которых я люблю и о которых могу позаботиться,
– сказал Тайсон.
Напомним, что совсем скоро Майк Тайсон проведет выставочный бой. "Железный Майк" в своем инстаграме анонсировал поединок против Флойда Мейвезера, который состоится в 2026 году.
Ранее сообщалось о том, что Майк Тайсон "нокаутировал" популярного блогера из США. "Железному Майку" хватило всего одного удара.
Какой была карьера Тайсона?
Майк Тайсон провел за свою карьеру 58 поединков – 50 побед (44 нокаутом), 6 поражений и два были признаны несостоявшимися,. Американец боксировал с 1985 по 2005 год.
В 2020 году "Железный Майк" провел выставочный бой против Роя Джонса. Поединок завершился ничьей по итогам восьми раундов.
Последний раз Майк Тайсон дрался в 2024 году против Джейка Пола. Блогер победил легенду бокса единогласным решением судей.