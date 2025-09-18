Майк Тайсон после долгой паузы вернулся на профессиональный ринг. Легендарный боксер, которому в следующем году исполнится уже 60 лет высказался о своей карьере.

В частности, "Железный Майк" признался, почему продолжает боксировать. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Почему Тайсон не покидает бокс?

Майк Тайсон рассказал, что задумался о том, почему он продолжает боксировать после вопроса от своего 14-летнего сына о его выступлениях. Легенда бокса заявил, что ему стало на мгновение грустно, а также не знал, что сказать в ответ.

"Железный Майк" отметил, что впоследствии он сказал своему сыну, о том, что является лучшим, поэтому продолжает боксировать. Американец также признался, что-то значат для него деньги сейчас.

В свои 50 я заработал больше денег, чем в свои 20. И я провел всего четыре боя за свои 50 лет. Это очень интересно. С этой точки зрения, мне сейчас 60 лет. Деньги ничего не значат. Главное – это люди, которых я люблю и о которых могу позаботиться,

– сказал Тайсон.

Напомним, что совсем скоро Майк Тайсон проведет выставочный бой. "Железный Майк" в своем инстаграме анонсировал поединок против Флойда Мейвезера, который состоится в 2026 году.

Ранее сообщалось о том, что Майк Тайсон "нокаутировал" популярного блогера из США. "Железному Майку" хватило всего одного удара.

Какой была карьера Тайсона?