На момент смерті Хаттону, якого часто називали "Кілер", було всього 46 років. Тедді Атлас прокоментував трагічну подію, повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю відомого тренера для Sky Sports.

Що сказав Атлас про смерть Хаттона?

Американський тренер наголосив, що у боксі ринг вважають храмом правди, а Ріккі Хаттон був найбільш чесним боксером у цьому плані, який віддавав усього себе на рингу.

Тедді Атлас підкреслив, що Ріккі Хаттон був усім чого бажає фанат боксу. А також був прикладом для тих, хто веде маленьку боротьбу всередині себе, адже "Кілер" мав велику волю та серце.

Коли лунав гонг, він рухався вперед, він йшов на ближню, він бив по тілу, він намагався зламати тебе, забрати твою волю, забрати твій кисень. Крім того, що це було чудове видовище для вболівальників, це дозволило їм сказати: «Коли ти рішучий, коли це для тебе важливо, коли ти наполегливо працюєш, тобі не потрібно бути найшвидшим, тобі не потрібно бути найспритнішим у світі. Все, що тобі потрібно, – це бути дуже рішучим, як Ріккі Хаттон,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Ріккі Хаттон мав повернутися у професійний бокс у грудні 2025 року. 46-річний "Кілер" повинен був зустрітися в очному протистоянні з з Ейсою Аль Дахом у Дубаї – 2 грудня.

Інтерв'ю Тедді Атласа для Sky Sports: дивіться відео

Як помер Ріккі Хаттон?