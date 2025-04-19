58-річний легендарний Майк Тайсон зазіхнув на перехід у реслінг

Легенда боксу Майк Тайсон розповів, чим би хотів займатись у майбутньому. "Залізний Майк" зробив сміливу та водночас шокуючу заяву.

Майк Тайсон розповів, що хотів би, як у дитинстві, повернутись у реслінг. Вік "Залізного Майка" взагалі не лякає. Хоча вже 30 червня культовому боксеру виповниться 59 років.

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Сміливі думки "Залізного Майка"

Тайсон закликає влаштувати йому королівську битву, але ім'я суперника Майк не став називати, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.

Боже, я хотів би це зробити, це як повернутися в дитинство, я б чудово провів час. З ким я хочу зіткнутися? Та давайте всіх, влаштуємо королівську битву,

– заявив Тайсон.

Відзначимо, що Тайсон є членом Зали слави WWE. За своєю спиною "Залізний Майк" має досвід виступів у різних шоу організації.

Нагадаємо, що легендарний боксер у листопаді минулого року офіційно повернувся у профі-ринг. Однак його камбек був зіпсований Джейком Полом, який здолав Тайсона за рішенням суддів. Відтоді Майк більше не виходив у ринг, адже запевняв, що досі на сто відсотків не відновився від того програного поєдинку.

Також Тайсон заявляв раніше, що не виключає свого повернення у боксерський ринг у майбутньому.