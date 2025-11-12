"Поки не зможу дихати": легенда боксу шокував майбутнім своєї кар'єри

Американський боксер Майк Тайсон відверто висловився про свою кар'єру. Легендарний боєць розповів, чому у солідному віці продовжує виходити у ринг.

30 червня 2025 року Майку Тайсону виповнилось вже 59 років. "Залізний Майк" щиро зізнався, чи жаліє, що рано закінчив професійну кар'єру, передає 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Чому Майк Тайсон продовжує боксувати?

Легендарний боксер зізнався, що битиметься доки, допоки це дозволить йому здоров'я. Водночас такою відповіддю "Залізний Майк" звернувся до Тайсона Ф'юрі, якому пророкують повернення у ринг.

Я жалію, що тоді завершив карʼєру. Тож просто продовжуй тренуватися і продовжуй битися, бо ти захочеш це робити, коли тобі буде 40. Якщо ти кинеш зараз, ти скажеш: "О, якби я міг…". Бийся, поки більше не зможеш. Я так і роблю. Я хочу продовжувати битися, поки не зможу дихати. Нокаутуєте мене – п***й,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, що нещодавно Майк анонсував свій бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Наразі невідомо, де і коли відбудеться дана битва легенд.

Ще у вересні 2025 року Тайсон відверто розповів, за якої умови перестане займатись боксом.

"Якщо люди перестануть давати мені гроші, то так, це буде останній бій", – процитувало слова Тайсона видання The Ring.

Що відомо про Майка Тайсона?

У березні 1985-го року "Залізний Майк" провів свій перший бій на профі-рингу, у якому переміг земляка Гектора Мерседеса.

Від моменту дебюту здобув 50 перемог (44 – нокаутом) при 7-ми поразках (дані BoxRec).

Востаннє виходив у ринг у листопаді 2024 року, коли закономірно поступився блогеру-боксеру Джейку Полу.

Майк Тайсон відвідав вечір боксу, який очолив бій Теренса Кроуфорда проти Сауля Альвареса. У камеру "Залізний Майк" одним ударом імпровізовано нокаутував відомого ютубера MrBeast.

