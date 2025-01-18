Не ставить крапку на боксі: названо умову, яка поверне легендарного Майка Тайсона у ринг
- Майк Тайсон розглядає можливість повернення на ринг після поразки від Джейка Пола.
- Названо умову, за якої легенда проведе нові бої.
Легендарний Майк Тайсон зможе знову повернутись на ринг. У ЗМІ назвали ймовірні умови для нового поєдинку "Залізного Майка".
Майк Тайсон розглядає можливість свій нових поєдинків. Але тут є один важливий нюанс. "Залізний Майк" хоче битись лише у рамках виставкових боїв, які не матимуть жодного рейтингового значення, але принесуть йому кругленькі суми грошей, пише 24 Канал із посиланням на Worldboxingnews.
Оце так Тепер має власний водоспад: на що Тайсон витратив гонорар за бій проти Пола
Тайсон може повернутись у ринг
У виданні назвали країни, які найкраще підійдуть для організації таких виставкових поєдинків.
Виставкові бої – це окремий тип заходів, який відрізняється від справжніх боксерських шоу, і реальний спосіб для таких культових бійців, як Тайсон, Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо, проявити себе на сильному ринку, наприклад, в Японії чи Об'єднаних Арабських Еміратах,
– йдеться у виданні.
Нагадаємо, що у середині листопада 2024-го року прихильники боксу побачили велике повернення легенди у ринг. "Залізний Майк" провів бій проти боксера-блогера Джейка Пола. Якщо на старті поєдинку 58-річний Майк мав непоганий вигляд, то вже по ходу битви почав здавати, діючи другим номером.
Тайсон таки програв Полу за одноголосним рішенням суддів, але вистояв усі 8 встановлених раундів. Одразу після двобою Тайсон заговорив про можливий бій проти Логана Пола, старшого брата Джейка. Але це все так і залишилось на рівні балачок Майка.
Довідка. За свою професійну кар'єру Майк Тайсон провів 59 бої, у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом). Також у його пасиві 6 поразок, одна нічия та два поєдинки, які так і не відбулись.
Нещодавно стало відомо, на що витратив свій гонорар за бій проти Пола легенда боксу. Майк придбав собі та своїй родині розкішний будинок.