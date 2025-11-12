Легендарний боксер звернувся до Ф'юрі із несподіваним закликом

Легенда боксу Майк Тайсон прокоментував відхід Тайсона Ф'юрі на пенсію. "Залізний Майк" звернувся із закликом до колишнього суперника Олександра Усика.

Тайсон Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му році. Майк Тайсон закликав "Циганського короля" повертатись у професійний ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Варте уваги Майк Тайсон заявив, чи є Усик найкращим боксером свого покоління

Про що Тайсон попросив Ф'юрі?

"Залізний Майк" у своєму зверненні до британця зізнався, що жаліє про раннє закінчення своєї кар'єри. Легендарний боксер вважає, що Ф'юрі потрібно взяти певний час на відпустку, аби відпочити від боксу та згодом повернутись у профі-ринг.

Так, повернися. Ти захочеш повернутися, коли тобі буде за 40, тож починай робити це вже зараз. Йому просто потрібно відпочити, зрозуміло? Потрібно просто розслабитися ментально, а потім повернутися і робити те, що він робить краще за все – битися. Я думаю, йому слід провести два розминочних бої, але з хорошими грошима. Він може заробити багато грошей, б’ючись з претендентами, перспективними хлопцями. Розминка з цими хлопцями і відразу на титул,

– заявив Майк Тайсон.

Видання Boxing Reports повідомило, що Ф'юрі може провести виставковий двобій проти Логана Пола. Наразі між сторонами бійців тривають перемовини, якщо вони вдарять по руках, то Тайсон та Логан можуть побитись вже у лютому 2026 року.

Команди розглядають два місця проведення поєдинку – Лас-Вегас та Саудівську Аравію. Також відомо, що зустріч Ф'юрі – Пол-старший може відбутись за зміненими правилами та з використанням рукавичок вагою 8 унцій.

Які останні новини про Тайсона Ф'юрі?