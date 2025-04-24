Ексчемпіон світу назвав ключовий бій, після якого Усика ніхто не може перемогти

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловив свою думку щодо кар'єри Олександра Усика. Ексбоксер із Великої Британії відверто розповів, який бій став ключовим у кар'єрі непереможного українця.

Таку відвертість Дюк Маккензі зробив на тлі інформації про можливий реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Колишній чемпіон світу заявив, що після бою проти латвійця Майріса Брієдіса Усика просто неможливо практично перемогти, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Маккензі про бій, який змінив кар'єру Усика

Маккензі розповів, як цей двобій вплинув на українського боксера та виділив домінуючі сторони Олександра.

Він став сильнішим, розумнішим і досвідченішим. Він має багато сильних сторін, які може використовувати під час поєдинку. Він перемагає джебами, комбінаціями, працює і на передній, і на задній ногах у будь-яких напрямках. Ніхто в суперважкій вазі на цей час не може зрівнятися з Усиком,

– заявив Маккензі.

За словами Дюка, більшість боксерів хевівейті працюють в одному темпі. Що стосується Дюбуа, то Даніель успішно проводить атаки, поки пресингує. Однак на думку Маккензі, це не допоможе "Динаміту" здолати Усика у ймовірному реванші. Він сумнівається, що британець зможе взяти реванш.

Довідка. Бій Усика проти Брієдіса відбувся 27 січня 2018 року у латвійській Ризі. Українець переміг за роздільним рішенням суддів: нічия 114:114 та 115-113 (двічі). Усик успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO та завоював чемпіонський пояс WBC, яким володів латвієць.

Відзначимо, що Ден Рафаель повідомив, що IBF офіційно зобов'язала Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. На домовленість щодо бою у сторін боксерів є 30 днів (до 22 травня), інакше будуть оголошені промоутерські торги. Це може стати на заваді проведенню реваншу Даніеля проти Усика, на кону якого повинно було стояти звання "абсолюта" хевівейту.