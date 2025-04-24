Такую откровенность Дюк Маккензи сделал на фоне информации о возможном реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Бывший чемпион мира заявил, что после боя против латвийца Майриса Бриедиса Усика просто невозможно практически победить, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Маккензи о бое, который изменил карьеру Усика

Маккензи рассказал, как этот поединок повлиял на украинского боксера и выделил доминирующие стороны Александра.

Он стал сильнее, умнее и опытнее. Он имеет много сильных сторон, которые может использовать во время поединка. Он побеждает джебами, комбинациями, работает и на передней, и на задней ногах в любых направлениях. Никто в супертяжелом весе в настоящее время не может сравниться с Усиком,

– заявил Маккензи.

По словам Дюка, большинство боксеров хевивейти работают в одном темпе. Что касается Дюбуа, то Даниэль успешно проводит атаки, пока прессингует. Однако по мнению Маккензи, это не поможет "Динамиту" одолеть Усика в вероятном реванше. Он сомневается, что британец сможет взять реванш.

Справка. Бой Усика против Бриедиса состоялся 27 января 2018 года в латвийской Риге. Украинец победил по раздельному решению судей: ничья 114:114 и 115-113 (дважды). Усик успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO и завоевал чемпионский пояс WBC, которым владел латвиец.

Отметим, что Дэн Рафаэль сообщил, что IBF официально обязала Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чисоры. На договоренность по бою у сторон боксеров есть 30 дней (до 22 мая), иначе будут объявлены промоутерские торги. Это может помешать проведению реванша Даниэля против Усика, на кону которого должно было стоять звание "абсолюта" хевивейта.