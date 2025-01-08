"Буде кращим за Алі та Тайсона": ексчемпіон світу дав пораду Усику щодо кар'єри українця

Олександр Усик продовжує отримувати рекомендації від дотичних до боксу людей щодо його майбутньої кар'єри. Ще один колишній чемпіон світу порадив непереможному українцю прощатись із професійним рингом.

Цього разу подібну пораду заробив колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс. 39-річний латвійський боксер пригадав бої Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, у якому зауважив, що у реванші українець був вже не таким активним, як у першому двобою проти Ей Джея, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

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Яку пораду отримав Усик від Брієдіса

Майріс Брієдіс зазначив, що більшість великих боксерів затягують свій вихід на пенсію. То ж якщо Усик піде вчасно, то буде кращим за Мохаммеда Алі чи Тайсона Ф'юрі, на думку латвійця.

У кожного є свій пробіг. Подивіться, як феноменально Усик провів колись перший бій проти Джошуа, у другому він уже не був такий, йому було важко. Усик уже ситий боксом, він заробив багато грошей. Проблема великих боксерів у тому, що вони не можуть вчасно піти. Ні Тайсон, ні Алі, ні Ф'юрі, тож якщо Усик піде, то він буде кращим за них. Завжди є удар, який ти можеш пропустити і твоїй кар'єрі кінець,

– сказав Брієдіс.

Довідка. Усик та Брієдіс зустрічались на одному ринзі у рамках World Boxing Super Series (2017/2018). Бій за вихід у фінал турніру тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу українця – 114-114 та двічі 115-113. Саме Олександр завдав Майрісу першої поразки у кар'єрі латвійця.

Відзначимо, що в останніх двох поєдинках Майріс Брієдіс не знає смаку перемог. Латвійський боксер двічі за два роки програв австралійцю Джею Опетаї, який вже висловив бажання побитись із Усиком. Натомість Олександр у 2025-му році може дати реванш Даніелю Дюбуа, якому ще 22 лютого потрібно захистити пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера.