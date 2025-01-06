"Як картковий будинок": колишній чемпіон світу дав важливу пораду Усику

Олександр Усик у другому бою проти Тайсона Ф'юрі довів свою велич у світі боксу. Український чемпіон залишився непереможеним та захистив свої титули.

Майріс Брієдіс висловився щодо майбутнього Олександра Усика. Колишній чемпіон світу дав важливу пораду українському боксеру, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал латвійського ексспортсмена.

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Нічого більше доводити

Колишній латвійський боксер порекомендував Олександру Усика завершити виступи на піку своєї кар'єри. Брієдіс зазначив, що українця постійно викликатимуть на поєдинки, адже всі хочуть з ним битися.

Ексчемпіон світу зазначив, що у всіх великих боксерів спільна проблема – вони не можуть вчасно піти на відпочинок. Майріс Брієдіс зауважив, якщо Усик зараз правильно піде, то буде розумніше багатьох інших спортсменів.

Він може зараз пропустити один удар – і все. Знаєш, як картковий будинок, який будував довго, але ще одну карту вставив – і весь будинок зруйнувався. Тому я радий, що закінчив свою кар'єру так, як я її закінчив. Слава Богу, що я ніколи не був ні в нокдаунах, ні в нокаутах у своїй кар'єрі,

– сказав Брієдіс.

До слова. Олександр Усик завдав першої поразки Майрісу Брієдісу в професійному боксі. Бій між українцем та латвійцем відбувся у 2018 році.

Нагадаємо, що Олександр Усик після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі прийняв пропозицію Даніеля Дюбуа щодо реваншу. Однак, британцю спочатку потрібно перемогти Джозефа Паркера, 2 лютого, аби битись з українським чемпіоном.