Колишній чемпіон у крузервейті Майріс Брієдіс висловився про найвеличніший бій Олександра Усика. На його думку, такого поєдинку у кар'єрі непереможного українця ще не було.

У своєму коментарі латвійський боксер зіштовхнув у ринзі Олександра Усика та Джейка Опетая. Майріс Брієдіс пригадав свій досвід боїв проти обох цих боксерів, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News+.

Який найвеличніший бій Брієдіс обрав для Усика?

Колишній чемпіон світу відзначив, що Усик і Опетая обидві боксують в основному лівою.

Джей проти Усика – це був би найвеличніший бій. Я думаю, що Туркі Аль аш-Шейх може його організувати це. Щоб відбулося? Це був би один із найсильніших поєдинків. Я бився із Джеєм, я бився з Усиком. Я знаю, що вони обидва – найвищого рівня. Обидва ці боксери – шульги. Це було б чудово. Заради цього поєдинку я б не спав усю ніч, щоб дочекатися його,

– сказав Брієдіс.

До слова, Джей Опетая вже провів у професіоналах 28 бої, в усіх здобував перемоги (22 – нокаутом). Натомість Усик оформив вже 24 перемоги поспіль (15 – нокаутом) та чекає на свій прощальний двобій. Спенсер Браун розповів, як ідеально Олександру Усику завершити кар'єру.

Довідка. За свою професійну кар'єру Брієдіс провів 31 бій, у яких здобув 28 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках.