Бывший чемпион в крузервейте Майрис Бриедис высказался о величайшем бое Александра Усика. По его мнению, такого поединка в карьере непобедимого украинца еще не было.

В своем комментарии латвийский боксер столкнул в ринге Александра Усика и Джейка Опетая. Майрис Бриедис вспомнил свой опыт боев против обоих этих боксеров, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News+.

Стоит внимания Непобедимый супертяжеловес объяснил, почему Усик не превзошел своего кумира Али

Какой величайший бой Бриедис выбрал для Усика?

Бывший чемпион мира отметил, что Усик и Опетая обе боксируют в основном левой.

Джей против Усика – это был бы величайший бой. Я думаю, что Турки Аль аш-Шейх может его организовать это. Что бы произошло? Это был бы один из самых сильных поединков. Я дрался с Джеем, я дрался с Усиком. Я знаю, что они оба – высочайшего уровня. Оба эти боксеры – левши. Это было бы здорово. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его,

– сказал Бриедис.

К слову, Джей Опетая уже провел в профессионалах 28 бои, во всех одерживал победы (22 – нокаутом). Зато Усик оформил уже 24 победы подряд (15 – нокаутом) и ждет свой прощальный поединок. Спенсер Браун рассказал, как идеально Александру Усику завершить карьеру.

Справка. За свою профессиональную карьеру Бриедис провел 31 бой, в которых одержал 28 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.