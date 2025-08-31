Бывший чемпион нашел величайший бой для Усика: украинец его еще не провел
- Майрис Бриедис считает, что величайший бой для Александра Усика должен был бы быть против Джейка Опетаи, оба боксируют в основном левой.
- Бриедис, который имеет опыт боев против обоих боксеров, считает, что этот поединок был бы одним из самых сильных и многообещающим для болельщиков.
- Джей Опетая провел 28 боев без поражений, тогда как Усик имеет 24 победы подряд, включая 15 нокаутом.
- Бриедис уже дрался с Усиком в 2018 году, проиграв по решению судей, и дважды проиграл Опетаи в 2022 и 2024 годах.
Бывший чемпион в крузервейте Майрис Бриедис высказался о величайшем бое Александра Усика. По его мнению, такого поединка в карьере непобедимого украинца еще не было.
В своем комментарии латвийский боксер столкнул в ринге Александра Усика и Джейка Опетая. Майрис Бриедис вспомнил свой опыт боев против обоих этих боксеров, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News+.
Какой величайший бой Бриедис выбрал для Усика?
Бывший чемпион мира отметил, что Усик и Опетая обе боксируют в основном левой.
Джей против Усика – это был бы величайший бой. Я думаю, что Турки Аль аш-Шейх может его организовать это. Что бы произошло? Это был бы один из самых сильных поединков. Я дрался с Джеем, я дрался с Усиком. Я знаю, что они оба – высочайшего уровня. Оба эти боксеры – левши. Это было бы здорово. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его,
– сказал Бриедис.
К слову, Джей Опетая уже провел в профессионалах 28 бои, во всех одерживал победы (22 – нокаутом). Зато Усик оформил уже 24 победы подряд (15 – нокаутом) и ждет свой прощальный поединок. Спенсер Браун рассказал, как идеально Александру Усику завершить карьеру.
Справка. За свою профессиональную карьеру Бриедис провел 31 бой, в которых одержал 28 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях.
- Бриедис дрался против Усика 27 января 2018 года в латвийской Ринге. Даже домашние трибуны не помогли Майрису, который по итогам 12 раунда проиграл украинцу по решению судей: ничья 114:114 и 115:113 (дважды) в пользу Александра.
- С Опетаей латвиец дважды подряд выходил в ринг. Оба боя закончились поражением Майриса (2 июля 2022 и 18 мая 2024).