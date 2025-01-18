Колишній чемпіон світу сенсаційно відправив Усика на пенсію

Колишній латвійський боксер Майріс Брієдіс продовжує розмірковувати щодо майбутнього Олександра Усика. Ексчемпіон світу за версією WBC впевнений, що українець піде слідом за Тайсоном Ф'юрі.

40-річний колишній боксер із Латвії достроково відправив Олександра Усика на пенсію. Майріс Брієдіс не вірить, що багаті саудити зможуть запропонувати українцю привабливий гонорар за наступний бій, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

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Брієдіс не вірить у продовження кар'єри Усика

Майріс Брієдіс зробив дану заяву навіть після виклику для Усика від Даніеля Дюбуа.

Що чекає на Олександра? Я думаю, він завершить кар'єру, як це зробив Ф'юрі. Саудити навряд чи заплатять йому вже великі гроші,

– заявив Брієдіс.

Також Брієдіс звинуватив Усика у тому, що він відправив Тайсона на пенсію та зірвав бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Наразі Усик відпочиває від боксу. А у боксерському колі активно обговорюють можливий реванш українця проти "Динаміта", на кону якого стоятиме звання "абсолюта" хевівейту. Якщо Дюбуа 22 лютого успішно захистить свій пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера, то зможе претендувати на битву із Усиком.

Якщо ж все складеться якнайкраще і сторони домовляться, то Олександр буде мати можливість повернути собі статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нагадаємо, що раніше Туркі Аль аш-Шейх запевнив, що Усик планує провести у професіоналах ще щонайменше один або два бої.