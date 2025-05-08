Легендарний "Пак Мен" повернеться на ринг у день реваншу Усик – Дюбуа: хто стане суперником

Менні Пак'яо зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Нещодавно у мережу злили дату проведення поєдинку легендарного філіппінського боксера.

Пак'яо битиметься за титул після чотирирічної паузи. "Пак Мен" домовився про бій з відомим американським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на The National.

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З ким та коли битиметься Пак'яо

Легендарний філіппінський боксер битиметься проти Маріо Барріоса. За наявною інформацією, після особистих перемовин між Менні Пак'яо, командою американця та промоутерами PBC було ухвалено угоду щодо проведення бою.

На кону поєдинку Пак'яо – Барріос титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC. Офіційного оголошення дати ще не було, але скоріш за все поєдинок відбудеться влітку.

Орієнтовна дата битви між Менні Пак'яо та Маріо Барріосом 19 липня 2025 року. У той день, коли відбудеться пекельний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

До слова. За свою кар'єру Менні Пак'яо провів 72 бої. На рахунку легендарного боксера 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 2 поєдинки завершились внічию.

Нагадаємо, що востаннє легендарний Менні Пак'яо у профі бився у серпні 2021 року. Філіппінський боксер програв одностайним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угуасу.