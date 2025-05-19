Легендарний Пак'яо відверто розповів про своє грандіозне повернення у ринг

Вже 19 липня 2025 року поціновувачі боксу побачать повернення у ринг легендарного Менні Пак'яо. 46-річний філіппінський боксер зійдеться із американцем Маріо Барріосом.

Цікаво, що цей двобій Менні Пак'яо – Маріо Барріос відбудеться в один день із довгоочікуваним реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Боксер із Філіппін не приховує своїх радісних емоцій напередодні свого повернення у профі-ринг, інформує 24 Канал із посиланням на FightHype.

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Пак'яо про майбутнє повернення у ринг

Також легендарний боксер не бачить нічого катастрофічному у великій різниці віку та параметрах із суперником. Пак'яо це не хвилює.

Що не скажеш про важливість фінального результату бою для Менні.

Для мене це матиме велике значення,

– відповів Пак'яо.

Довідка. Барріос старший за Пак'яо на 16 років. Також Маріо має переваги в антропометричних параметрах. Його зріст та розмах рук складає 183 та 188 сантиметрів. Натомість у Пак'яо – 169 (зріст) та 170 сантиметрів (розмах рук).

Востаннє Менні Пак'яо виходив у профі-ринг у серпні 2021-го, коли поступився кубинцю Йорденісу Угасу. Наразі на рахунку легендарного боксера 72 бої – 62 перемоги (39 – нокаутом) при 2 мирових та 8 поразках.

Маріо Барріос провів у професіоналах 32 поєдинки, у яких здобув 29 перемог (18 – нокаутом), зазнавши 2-х фіаско та розписавши одну нічию.