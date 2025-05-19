Интересно, что этот поединок Мэнни Пакьяо – Марио Барриос состоится в один день с долгожданным реваншем Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Боксер из Филиппин не скрывает своих радостных эмоций накануне своего возвращения в профи-ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на FightHype.

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Пакьяо о будущем возвращении на ринг

Также легендарный боксер не видит ничего катастрофического в большой разнице возраста и и параметрах с соперником. Пакьяо это не волнует.

Что не скажешь о важности финального результата боя для Мэнни.

Для меня это будет иметь большое значение,

– ответил Пакьяо.

Справка. Барриос старше Пакьяо на 16 лет. Также Марио имеет преимущества в антропометрических параметрах. Его рост и размах рук составляет 183 и 188 сантиметров. Зато у Пакьяо – 169 (рост) и 170 сантиметров (размах рук).

Последний раз Мэнни Пакьяо выходил в профи-ринг в августе 2021-го, когда уступил кубинцу Йорденису Угасу. Сейчас на счету легендарного боксера 72 боя – 62 победы (39 – нокаутом) при 2 мировых и 8 поражениях.

Марио Барриос провел в профессионалах 32 поединка, в которых одержал 29 побед (18 – нокаутом), потерпев 2-х фиаско и расписав одну ничью.