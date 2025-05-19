Реванш закінчився у 5-му раунді, коли Джонні Фішер побував у нокдауні. Девід Аллен нокаутував суперника та взяв реванш у Фішера за поразку, яка була 21 грудня 2024-го року в андеркарді другого бою Усик – Ф'юрі.

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Джошуа про реванш Аллен – Фішер

Зірковий британський боксер Ентоні Джошуа висловився про перемогу Аллена. Ей Джей пригадав проблеми у житті Девіда, які могли закінчитись летально, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Дейв мав суїцидальні думки та залежність від азартних ігор. Усі вважали, що з ним давно покінчено. А тепер у нього є сім’я, кілька сотень тисяч на рахунку й найбільша перемога в житті. Це бокс,

– сказав Ей Джей.

Нагадаємо, що у першому бою Аллен теж відправив у нокдаун Фішера у 5-му раунді. Але тоді Джонні підійнявся на ноги, продовжив поєдинок та ще й тріумфував за роздільним рішенням суддів. Цього разу такого вже не сталось.

Для 33-річного британського боксера ця звитяга стала 24-ю у професіоналах, із яких 19 були нокаутом у 33-х боях. Аллен завдав дебютної поразки у професійній кар'єрі Фішера. У Джонні 13 тріумфів (11 – нокаутом) при одній поразці у 14-ти зустрічах.