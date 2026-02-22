Укр Рус
22 лютого, 20:21
2

Боєць з Києва шокував Ірландію – він побив чемпіона світу на шоу, де вперше засяяв МакГрегор

Михайло Гема
Основні тези
  • Микита Баглей з Києва переміг Соломона Сімона на турнірі Cage Warriors 200, ставши першим в історії України чемпіоном цієї престижної організації.
  • Поєдинок пройшов під повним контролем Баглея, який здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 50:45, 50:45, 49:46.

Український боєць Микита Баглей 21 лютого створив гучну сенсацію в Ірландії. Спортсмен з Києва несподівано переміг Соломона Сімона на престижному турнірі Cage Warriors 200.

Сімон захищав титул організації в напівлегкій вазі, але програв 29-річному Баглею. Деталі поєдинку розповідає Tribuna.

Як українець Баглей створив сенсацію у MMA?

Ірландець виходив на поєдинок з рекордом 7-0, при цьому всіх своїх суперників він перемагав достроково. Баглей, який виглядав серйозним претендентом, все ж на папері був аутсайдером, хоч і виграв п'ять попередніх боїв.

Поєдинок пройшов повністю під контролем Микити, який народився у Києві, але разом з родиною у підлітковому віці перебрався до Британії.

Буквально з перших секунд бою Баглей, який виступає під прапорами України та Британії, накинувся на суперника та "мучив" його своїм контролем. Українець намагався нівелювати сильні сторони суперника, зокрема роботу в стійці.

Баглей робив усе, щоб до ударів навіть не доходило. П'ятий раунд став чемпіонським для українця: Микита пішов в атаку у стійці та мав неабиякий успіх. Здавалося, що це кінець для чемпіона, але він таки встояв.

В останні 30 секунд бою ірландець все ж підібрався до українця. Він намагався бити українця без зупинки, але Микита відзахищався та дотерпів до фінального гонга.

Як повідомляє Cage Warriors, за підсумками п'яти раундів рішення суддів було одноголосне: 50:45, 50:45, 49:46 на користь Баглея, який став новим чемпіоном Cage Warriors – першим в історії України.

Микита Баглей став першим в історії України чемпіоном Cage Warriors: дивіться відео

 

Зверніть увагу. Cage Warriors – одна з найкращих європейських організацій у ММА. Саме тут вперше серйозно про себе заявили Конор МакГрегор, Майкл Біспінг, Том Аспіналл, Педді Пімблетт, а вже потім перейшли в UFC, де стали зірками світового рівня.

