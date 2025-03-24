Непереможний українець знищив опонента нокаутом у першому раунді: блискавичне відео

У ніч проти 24 березня в американському Х'юстоні на арені Imagen Venues відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Fury Fighting Championship 103. Участь у шоу взяв непереможний український боєць Артур Мінєв.

Суперником українського бійця був опонент із США Шейн Кіф. Не встигли глядачі насолодитись боєм, як бій був закінчений, пише 24 Канал.

Оце так Вистачило чотири секунди: американський боєць ефектно вирубив суперника – відео

Ефектна перемога українця

Артур Мінєв повалив суперника на настил вже у першому раунді. Українець кинувся добивати вже лежачого Кіфа, але суддя зупинив побиття американця. Рефері мінімізував ризик отримання серйозних травм.

Мінєв продовжує свій переможний шлях. Це п'ята перемога українського бійця. Лише один із п'яти боїв Артур закінчував у другому раунді, усі інші – у першому.

Відео, як Мінєв нокаутував Кіфа

Цікаво, що наприкінці січня минулого року Мінєв виклав відео із президентом UFC Дейною Вайтом. Українець заінтригував підписом відео, написавши слово "скоро", позначивши сторінку UFC в інстаграмі. Артур натякнув на виступах в абсолютному бійцівському чемпіонаті.