Соперником украинского бойца был оппонент из США Шейн Киф. Не успели зрители насладиться боем, как бой был закончен, пишет 24 Канал.

Вот так Хватило четыре секунды: американский боец эффектно вырубил соперника – видео

Эффектная победа украинца

Артур Минев повалил соперника на настил уже в первом раунде. Украинец бросился добивать уже лежащего Кифа, но судья остановил избиение американца. Рефери минимизировал риск получения серьезных травм.

Минев продолжает свой победный путь. Это пятая победа украинского бойца. Только один из пяти боев Артур заканчивал во втором раунде, все остальные – в первом.

Видео, как Минев нокаутировал Кифа

Интересно, что в конце января прошлого года Минев выложил видео с президентом UFC Дэйной Уайтом. Украинец заинтриговал подписью видео, написав слово "скоро", обозначив страницу UFC в инстаграме. Артур намекнул на выступлениях в абсолютном бойцовском чемпионате.