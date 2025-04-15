За словами Девіда Хея, найпотужнішим його колишнім суперником був Монте Барретт із США. Колишній британський чемпіон світу у крузервейті та хевівейті назвав його своїм найкращим опонентом, пише 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Хто найкращий екссуперник Хея

Девід Хей пригадав, наскільки сильно був здивований різницею у силі удару його та інших супертяжів.

Монте Барретт. Він найкращий, з ким я стикався. Я пам’ятаю, як Барретт вдарив, і у мене був шок, я був здивований різницею в силі удару між ним та іншими супертяжами. Він був чудовим хлопцем,

– заявив Хей.

Нагадаємо, що Девід Хей бився проти Монте Барретта у листопаді 2018-го. По ходу п'ятого раунду британець нокаутував суперника з Колумбії на культовій "O2 Arena" у Лондоні.

Довідка. Монте Барретт здобув 35 звитяг (10 – нокаутом) при 11 поразках. Ще два поєдинки закінчувались нічиєю.

За свою кар'єру Хей провів 32 бої, у яких оформив 28 перемог (26 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок. Також влітку 2011-го британець виходив у ринг проти Володимира Кличка. У своєму третьому захисті титулу WBC (Super) втратив пояс, програвши Кличку-молодшому.