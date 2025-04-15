По словам Дэвида Хэя, самым мощным его бывшим соперником был Монте Барретт из США. Бывший британский чемпион мира в крузервейте и хевивейте назвал его своим лучшим оппонентом, пишет 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кто лучший экс-соперник Хэя

Дэвид Хэй вспомнил, насколько сильно был удивлен разницей в силе удара его и других супертяжей.

Монте Барретт. Он лучший, с кем я сталкивался. Я помню, как Барретт ударил, и у меня был шок, я был удивлен разницей в силе удара между ним и другими супертяжами. Он был замечательным парнем,

– заявил Хэй.

Напомним, что Дэвид Хэй дрался против Монте Барретта в ноябре 2018-го. По ходу пятого раунда британец нокаутировал соперника из Колумбии на культовой "O2 Arena" в Лондоне.

Справка. Монте Барретт одержал 35 побед (10 – нокаутом) при 11 поражениях. Еще два поединка заканчивались ничьей.

За свою карьеру Хэй провел 32 боя, в которых оформил 28 побед (26 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений. Также летом 2011-го британец выходил в ринг против Владимира Кличко. В своей третьей защите титула WBC (Super) потерял пояс, проиграв Кличко-младшему.