Мозес Ітаума проведе наступний бій у грудні 2025 року. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації Ріка Глейзера у соціальній межеріх Х.
Читайте також Колишній промоутер Усика назвав боксера, який стане наступним "Королем боксу"
З ким битиметься Мозес Ітаума?
Британський боксер зустрінеть з Г'юї Ф'юрі, двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі.
Мені повідомили, що Ітаума битиметься з Ф'юрі. Цей той боксер, якого за всю кар'єру ніхто так і не зупинив достроково. Мені здається, що Мозес стане тим опонентом, який знищить свого суперника в грудні,
– поділився Глейзер.
Відзначимо, що Ф'юрі бився з українськими боксерами. У 2015 році британець здолав Андрія Руденка, а у 2024 році переміг Костянтина Довбищенка.
Раніше Джош Тейлор в інтерв'ю BoxNation розповів, коли Мозес Ітаума битиметься проти Олександра Усика. Колишній чемпіон світу заявив, що британському боксеру треба провести ще декілька поєдинків перед зустріччю з українцем.
Що відомо про Ітауму та Ф'юрі?
Г'юї Ф'юрі за свою кар'єру провів 32 бої у професійному ринзі. Британський боксер має у своєму активі 29 перемог та 3 поразки.
Мозес Ітаума провів 13 боїв та не зназнав жодної поразки у кар'єрі. Востаннє він бився у серпні 2025 року проти Ділліана Вайта та переміг нокаутом у першому раунді.
Мозес Ітаума висловився про бій з Олександром Усиком. "Новий Майк Тайсон" вважає, що це безпрограшна ситуація для нього.