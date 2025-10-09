Мозес Ітаума проведе наступний бій у грудні 2025 року. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації Ріка Глейзера у соціальній межеріх Х.

Читайте також Колишній промоутер Усика назвав боксера, який стане наступним "Королем боксу"

З ким битиметься Мозес Ітаума?

Британський боксер зустрінеть з Г'юї Ф'юрі, двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі.

Мені повідомили, що Ітаума битиметься з Ф'юрі. Цей той боксер, якого за всю кар'єру ніхто так і не зупинив достроково. Мені здається, що Мозес стане тим опонентом, який знищить свого суперника в грудні,

– поділився Глейзер.

Відзначимо, що Ф'юрі бився з українськими боксерами. У 2015 році британець здолав Андрія Руденка, а у 2024 році переміг Костянтина Довбищенка.

Раніше Джош Тейлор в інтерв'ю BoxNation розповів, коли Мозес Ітаума битиметься проти Олександра Усика. Колишній чемпіон світу заявив, що британському боксеру треба провести ще декілька поєдинків перед зустріччю з українцем.

Що відомо про Ітауму та Ф'юрі?