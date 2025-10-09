Мозес Итаума проведет следующий бой в декабре 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации Рика Глейзера в социальной сети Х.

С кем будет драться Мозес Итаума?

Британский боксер встретится с Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри.

Мне сообщили, что Итаума будет драться с Фьюри. Этот тот боксер, которого за всю карьеру никто так и не остановил досрочно. Мне кажется, что Мозес станет тем оппонентом, который уничтожит своего соперника в декабре,

– поделился Глейзер.

Отметим, что Фьюри дрался с украинскими боксерами. В 2015 году британец одолел Андрея Руденко, а в 2024 году победил Константина Довбыщенко.

Ранее Джош Тейлор в интервью BoxNation рассказал, когда Мозес Итаума будет драться против Александра Усика. Бывший чемпион мира заявил, что британскому боксеру надо провести еще несколько поединков перед встречей с украинцем.

Что известно об Итауме и Фьюри?