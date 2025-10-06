Александр Красюк высказался о будущем супертяжелого веса. В частности, экс-промоутер Александра Усика рассказал, кто будет следующим "Королем хевивейта" после украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Кто заменит Александра Усика?

Александра Красюк назвал боксера, который заменит Александра Усика. По его мнению, следующим чемпионом мира и тем, кто будет доминировать в супертяжелом дивизионе – это будет Мозес Итаума.

Помню как впервые встретил Итауму в Рияде перед поединком Фьюри и Нганну. Тогда сказал ему, что он – будущий король дивизиона после того, как Усик и Фьюри уйдут на пенсию,

– сказал Красюк.

Ранее в интервью Boxing King Media Мозес Итаума высказался о бое с Александром Усиком. Британский боксер заявил, что это для него беспроигрышная ситуация, ведь он или станет чемпионом мира, или проиграет лучшему супертяжу в истории.

Кто такой Мозес Итаума?