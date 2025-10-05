Британський журналіст Адам Сміт нещодавно мав особисту розмову із Мозесом Ітаумою. Коментатор заговорив про бажання "Нового Майка Тайсона", які стосуються Олександра Усика.

Британський представник ЗМІ відзначив сильні сторони Мозеса Ітауми – боксерське IQ, швидкість, силу та впізнаваність. Адам Сміт розповів, що за спиною 20-річного британського боксера вже є тренувальні табори у Тайсона Ф'юрі, Джо Джойса, Лоуренса Околі та Ентоні Джошуа, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал talkSPORT Boxing.

Ітаума хоче відвідати табір Усика?

Тепер "Новий Майк Тайсон" прагне відвідати тренувальний табір Олександра Усика.

"Ітаума справді виглядає як майбутній чемпіон. У нього фантастичний боксерський IQ. Швидкість – як у середньоваговика, сила – як у боксера надважкої ваги, те як він рухається, його відданість справі. Але для мене найважливіше – це те, як про нього говорять інші боксери. Він тренувався у таборі Ф’юрі, був у таборах Джо Джойса ще коли був дитиною, Лоуренса Околі, Ентоні Джошуа. Він знає їх усіх, і всі вони дуже добре про нього відгукуються. Це все, що мені потрібно знати", – розповів коментатор.

Окрім відвідин табору, Ітаума також прагне офіційного бою із непереможним українцем. На думку Сміта, Мозесу не варто виходити в один ринг із Олександром. Натомість відвідини табору Усика позитивно вплинуть на Ітауму, який зможе навчитись багато чого нового для себе. Адже український чемпіон готується до поєдинків за унікальною методикою.

Він хоче наступним битися з Усиком. Я не думаю, що йому варто це робити, але я сказав йому про це – ми говорили в понеділок увечері, і він справді цього хоче. Він хоче провести час у тренувальному таборі Олександра, бо це щось неймовірне, я такого не бачив за весь свій час у боксі. Методика тренувань Олександра – унікальна, і я думаю, що Мозес, як шульга та молодий боксер надважкої ваги, який тільки набирає обертів, дуже багато чого навчиться поруч із ним. Тож, як на мене – йди поруч із ним, набирайся досвіду, але поки не варто битися з ним,

– підсумував британський журналіст.

