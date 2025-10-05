Британский журналист Адам Смит недавно имел личный разговор с Мозесом Итаумой. Комментатор заговорил о желаниях "Нового Майка Тайсона", которые касаются Александра Усика.

Британский представитель СМИ отметил сильные стороны Мозеса Итаумы – боксерское IQ, скорость, силу и узнаваемость. Адам Смит рассказал, что за спиной 20-летнего британского боксера уже есть тренировочные лагеря у Тайсона Фьюри, Джо Джойса, Лоуренса Околи и Энтони Джошуа, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал talkSPORT Boxing.

Интересно Новые Тайсон и Мейвезер: кто из современных боксеров может повторить путь легенд

Итаума хочет посетить лагерь Усика?

Теперь "Новый Майк Тайсон" стремится посетить тренировочный лагерь Александра Усика.

"Итаума действительно выглядит как будущий чемпион. У него фантастический боксерский IQ. Скорость – как у средневеса, сила – как у боксера супертяжелого веса, то как он двигается, его преданность делу. Но для меня самое важное – это то, как о нем говорят другие боксеры. Он тренировался в лагере Фьюри, был в лагерях Джо Джойса еще когда был ребенком, Лоуренса Околи, Энтони Джошуа. Он знает их всех, и все они очень хорошо о нем отзываются. Это все, что мне нужно знать", – рассказал комментатор.

Кроме посещения лагеря, Итаума также стремится к официальному бою с непобедимым украинцем. По мнению Смита, Мозесу не стоит выходить в один ринг с Александром. Зато посещение лагеря Усика положительно повлияют на Итауму, который сможет научиться многому новому для себя. Ведь украинский чемпион готовится к поединкам по уникальной методике.

Он хочет следующим драться с Усиком. Я не думаю, что ему стоит это делать, но я сказал ему об этом – мы говорили в понедельник вечером, и он действительно этого хочет. Он хочет провести время в тренировочном лагере Александра, потому что это что-то невероятное, я такого не видел за все свое время в боксе. Методика тренировок Александра – уникальная, и я думаю, что Мозес, как левша и молодой боксер супертяжелого веса, который только набирает обороты, очень многому научится рядом с ним. Поэтому, как по мне – иди рядом с ним, набирайся опыта, но пока не стоит драться с ним,

– подытожил британский журналист.

Какие слухи приписывают Итауми относительно боя с Усиком?