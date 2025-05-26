Промоутер назвав ім'я потенційного суперника для "нового Майка Тайсона"

Мозес Ітаума минулими вихідними здолав Майкла Балогуна. Після ефектної перемоги над ветераном боксу британець готовий до нових викликів.

Френк Воррен поділився думками щодо наступного бою Ітауми. Промоутер вважає, що "Новий Майк Тайсон" може зустрітись з ще одним досвідченим боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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З ким може побитись Ітаума

Промоутер заявив, що наступним суперником Мозеса Ітауми може стати Отто Валлін. На його думку, шведський боксер довів свою міцність і витривалість, а також заслужив повагу у бійцівській спільноті.

Він дав чудовий бій Дереку Чісорі, і для Мозеса, який хоче набратися досвіду, це, мабуть, буде чудовим викликом. Джермейн Франклін – ще один бій, який мені подобається. До кінця року ми плануємо значно підвищити планку,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Отто Валлін востаннє бився у лютому цього року. Шведський боксер програв Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів у конкурентному поєдинку.

Раніше Мозес Ітаума поділився планами на майбутнє після видовищного бою проти Майка Балогуна.