"Новий Майк Тайсон" оцінив майбутнє хевівейту після відходу Усика на пенсію

Талановитий британський боксер Мозес Ітаума розповів, що чекає на хевівейт у майбутньому. 20-річний "Новий Майк Тайсон" не бачить топових суперників у цьому ваговому дивізіоні після закінчення кар'єри Олександра Усика.

Мозес Ітаума зізнався, що не бачить топових боксерів після того, як Ентоні Джошуа, Олександр Усик закінчать кар'єру. Також сюди британець додав свого зіркового земляка Тайсона Ф'юрі, який на початку нового 2025-го року, вкотре попрощався з боксом, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Ітаума не бачить топових суперників

Також "Новий Майк Тайсон" знецінив рівень Даніеля Дюбуа, який близький до реваншу проти Усика.

Не зрозумійте мене неправильно, зараз є багато чудових супертяжів, але коли Усик, Джошуа, Ф'юрі завершать кар'єру, то я не бачу у суперважкій вазі талановитих боксерів. Дюбуа класний боксер, але коли я з ним зустрінуся це буде зовсім інша справа,

– розповів Ітаума.

Нагадаємо, що сам Усик позитивно відгукується про 20-річного Мозеса, якого вже порівнюють із "Залізним Майком". Ітауму називають новим королем хевівейту після того, як Олександр піде на пенсію. Молодий британець сильно цінує приємні слова від непереможного українця, з яким хотів би колись зійтись у ринзі.

Попри свої 20 років Ітаума вже провів на профі-рингу 10 переможних боїв, у яких 8 разів перемагав нокаутом. Востаннє Мозес виходив у ринг у грудні минулого року, коли побився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді Ітаума вже у першому раунді відправив у нокаут Демсі Маккіна.