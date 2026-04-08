"Бій був би жорстким": американський боксер про поєдинок з Ітаумою
- Енді Руїс вважає, що може перемогти молодого боксера Мозеса Ітауму, але зазначає, що бій буде жорстким.
- Тоні Белью вважає, що поєдинок з Руїсом стане серйозним випробуванням для Ітауми, адже його нинішні суперники ще не показали реального тиску.
Мозес Ітаума піднявся на новий рівень після вражаючої перемоги нокаутом над Джермейном Франкліном. Американський боксер Енді Руїс бачить у 21-річному спортсмені свого наступного суперника.
Руїс-молодший переконаний, що має достатньо навичок, щоб здолати молодого боксера, хоча й зазначає, що для цього йому доведеться підійти до бою інакше, ніж у попередніх поєдинках. Про це повідомляє GMS.
Що сказав Руїс-молодший про Ітауму?
Боксер Руїс прокоментував можливий поєдинок з Ітаумою, заявивши, що бій буде надзвичайно жорстким.
Я відчуваю, що можу перемогти цих хлопців. До того ж я був як Патрік Стар – просто відпочивав під каменем, поки всі інші билися, програвали й проходили через усе це. Тож я повернуся свіжим і зовсім іншим, ніж раніше,
– сказав Руїс.
Хто висловлювався стосовно можливого бою Руїса з Ітаумою?
Колишній чемпіон світу у своїй ваговій категорії та нині боксерський аналітик Тоні Белью висловив у соцмережі X, думку, що наступним суперником Ітауми міг би стати Енді Руїс-молодший.
Белью зазначає, що нинішні суперники Ітауми ще не показали, як він справляється з реальним тиском, а поєдинок із Руїсом став би набагато серйознішим випробуванням, ніж нещодавня перемога над Франкліном.
Руїс – досвідчений мексиканський боксер, який у 2019 році сенсаційно переміг Ентоні Джошуа і може створити справжні проблеми молодому перспективному бійцю.