"Бой был бы жестким": американский боксер о поединке с Итаумой
- Энди Руис считает, что может победить молодого боксера Мозеса Итауму, но отмечает, что бой будет жестким.
- Тони Белью считает, что поединок с Руисом станет серьезным испытанием для Итаумы, ведь его нынешние соперники еще не показали реального давления.
Мозес Итаума поднялся на новый уровень после впечатляющей победы нокаутом над Джермейном Франклином. Американский боксер Энди Руис видит в 21-летнем спортсмене своего следующего соперника.
Руис-младший убежден, что имеет достаточно навыков, чтобы одолеть молодого боксера, хотя и отмечает, что для этого ему придется подойти к бою иначе, чем в предыдущих поединках. Об этом сообщает GMS.
Что сказал Руис-младший об Итауме?
Боксер Руис прокомментировал возможный поединок с Итаумой, заявив, что бой будет чрезвычайно жестким.
Я чувствую, что могу победить этих ребят. К тому же я был как Патрик Стар – просто отдыхал под камнем, пока все остальные дрались, проигрывали и проходили через все это. Поэтому я вернусь свежим и совсем другим, чем раньше,
– сказал Руис.
Кто высказывался относительно возможного боя Руиса с Итаумой?
Бывший чемпион мира в своей весовой категории и ныне боксерский аналитик Тони Белью высказал в соцсети X, мнение, что следующим соперником Итаумы мог бы стать Энди Руис-младший.
Белью отмечает, что нынешние соперники Итаумы еще не показали, как он справляется с реальным давлением, а поединок с Руисом стал бы гораздо более серьезным испытанием, чем недавняя победа над Франклином.
Руис – опытный мексиканский боксер, который в 2019 году сенсационно победил Энтони Джошуа и может создать настоящие проблемы молодому перспективному бойцу.