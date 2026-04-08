"Бой был бы жестким": американский боксер о поединке с Итаумой

Мозес Итаума поднялся на новый уровень после впечатляющей победы нокаутом над Джермейном Франклином. Американский боксер Энди Руис видит в 21-летнем спортсмене своего следующего соперника.

Руис-младший убежден, что имеет достаточно навыков, чтобы одолеть молодого боксера, хотя и отмечает, что для этого ему придется подойти к бою иначе, чем в предыдущих поединках. Об этом сообщает GMS.

Что сказал Руис-младший об Итауме?

Боксер Руис прокомментировал возможный поединок с Итаумой, заявив, что бой будет чрезвычайно жестким.

Я чувствую, что могу победить этих ребят. К тому же я был как Патрик Стар – просто отдыхал под камнем, пока все остальные дрались, проигрывали и проходили через все это. Поэтому я вернусь свежим и совсем другим, чем раньше,

– сказал Руис.

