Непереможний українець назвав наступного короля хевівейту після Усика
- Владислав Сіренко розповів, хто може замінити Олександра Усика на вершині хевівейту.
- Український боксер поставив на 20-річного британця.
Український боксер Владислав Сіренко виділив одного боксера, який може стати у найближчому майбутньому новим королем хевівейту. Він може замінити на цьому місці Олександра Усика.
Непереможний українець обрав Мозеса Ітауму. Британському боксеру лише 20 років, а його вже називають "Новим Майком Тайсоном".
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Сіренко – про теперішнього та майбутнього короля хевівейту
Владислав Сіренко відзначив, що наразі хевівейт наповнений сенсаційними результатами. Однак теперішнім королем цієї ваги є його зірковий земляк Олександр Усик, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Щодо ситуації в хевівейті, то вона досить напружена, багато цікавих боїв, несподіваних перемог. Найсильніший на мою думку звісно ж Олександр Усик, але зʼявляються й молоді імена, наприклад Мосес Ітаума, доволі молодий та перспективний боксер,
– заявив Сіренко.
Хто такий Владислав Сіренко?30-річний боксер із Києва, який провів у професіоналах 22 бої. Сіренко досі володіє статусом непереможного боксера, який 19 разів відправляв своїх суперників у нокаут. Востаннє виходив у ринг у жовтні 2024-го, коли нокаутував американця Брендона Кармака.
Довідка. 20-річний Мозес Ітаума провів вже на профі-рингу 11 бої, у яких здобув 9 перемог нокаутом. Британець володіє титулом WBO Inter-Continental.
Нагадаємо, що Усик досі чекає свого наступного суперника. Номером один на бій проти Олександра є чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Все визначиться у наступні тижні.