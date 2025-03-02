"Єдиний, з ким я не бився": "Новий Майк Тайсон" хоче розділити ринг із Усиком

Британський талановитий боксер Мозес Ітаума відреагував на компліменти у свій бік зі сторони Олександра Усика. 20-річний боксер не приховує своїх радісних емоцій через такі слова непереможного українця.

Мозес Ітаума зізнався, що ніколи не звертає увагу на жодні компліменти у свою сторону. Адже вони не приносять йому жодної користі. Але похвалу від Олександра Усика він не зміг не прокоментувати, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Реакція на похвалу від Усика

За словами молодого британського боксера, українець зробив абсолютно усе, що можна здобути у боксі. Ітаума наголосив на ймовірному реванші Усика проти Даніеля Дюбуа, на кону якого стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейту.

Тому слова непереможного українця Мозес дуже сильно цінує та зізнався, що є справжнім фанатом Олександра. Також Ітаума відверто розповів, що така похвала від чемпіона тисне на його плечі, адже тепер йому потрібно підтвердити слова Усика ще на ділі.

Ітаума хоче вийти у ринг проти непереможного українця

Також британський боксер розповів, що хотів би розділити один ринг із Усиком. Це стосується не лише офіційного поєдинку, а й простого спарингу. Щоправда, Мозес вважає, що останніми суперниками у кар'єрі українця стануть Дюбуа та Джозеф Паркер, який нещодавно нокаутував Мартіна Баколе.

Але я хочу, щоб це були бої з Дюбуа та зі мною. Це було б добре. Просто сказати, що я ділив з ним ринг, було б добре. Тому що я ділив ринг з Дюбуа в спарингах, я ділив ринг з Джошуа, я ділив ринг з Баколе, Джойсом, Тайсоном Ф'юрі. Єдиний, з ким я не бився, – це Усик, тож було б добре вийти на ринг з ним - чи то в спарингу, чи то в бою,

– заявив Ітаума.

Цікаво, що раніше промоутер Олександр Красюк запевнив, що Усик не вийде у ринг проти Ітауми, адже 20-річний Мозес ще не готовий до таких великих зустрічей.

Нагадаємо. Інший український боксер Владислав Сіренко вважає, що саме Ітаума буде королем хевівейту після Усика.

Промоутер Дюбуа вже розповідав, що провів попередні перемовини із командою Усика. Адже обидві сторони хочуть влаштувати цей реванш за "абсолют".