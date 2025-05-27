Непереможний "Мисливець" назвав найкращого боксера в історії

Непереможний американський боксер Теренс Кроуфорд висловив свою думку щодо найкращого бійця в історії боксу. "Мисливець" зробив свою ставку не на сучасного боксера, а на легенду цього виду спорту.

Теренс Кроуфорд обрав легендарного Мухаммеда Алі. Також у своєму коментарі американець пригадав Шугара Рея Робінсона, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

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Кого обрав Кроуфорд

37-річний "Мисливець" обрав кумира Олександра Усика не лише через його великі здобутки у боксі, а й через боротьбу за межами рингу.

Мухаммед Алі. Я знаю, що багато хто називає Шугара Рея Робінсона, але я особисто мало що бачив з його боїв – це було надто давно. Хоча ті, хто бачив, кажуть, що він – найкращий боксер всіх часів. Але для мене – це Мухаммед Алі. Не лише через його успіхи в рингу, а й через те, за що він боровся. Його позиція щодо прав людини, те, як він захищав свій народ. Дуже мало людей здатні на таке,

– заявив Кроуфорд.

Довідка. Мухаммед Алі у професійній кар'єрі провів 61 бій, у яких здобув 56 перемог (37 – нокаутом) при 5-ти поразках. Три фіаско із них Алі зазнав у чотирьох своїх останніх поєдинках у кар'єрі.

Нагадаємо, що вже 12 вересня поточного 2025-го року Кроуфорд проведе бій проти Сауля Альвареса. Повідомляється, що цей мегафайт стане прощальним у кар'єрі Теренса. Востаннє Кроуфорд виходив у ринг у серпні 2024-го, коли здолав узбека Ісраїла Мадрімова. Теренс завоював титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.