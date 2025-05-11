Американець брутально розмазав у ринзі росіянина та став обов'язковим претендентом для Ломаченка

У ніч проти 11-го травня на Pechanga Arena у Сан-Дієго (США) відбувся вечір боксу, який організувала промоутерська компанія Top Rank. У рамках боксерського шоу визначився наступний суперник Василя Ломаченка.

Наступний суперник українського боксера визначався у поєдинку між росіянином Зауром Абдуллаєвим і американцем Реймондом Мураталла. На кону бою стояв статус обов'язкового претендента на титул IBF у легкій вазі, повідомляє 24 Канал.

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Обов'язковий претендент для Ломаченка

Майже протягом усього двобою першим номером у ринзі діяв представник США, який багато влучав по Абдуллаєву та був дуже рухливим. Натомість росіянин боксував другим номером і періодично загрожував опоненту джебом.

У чемпіонських раундах Зауру вдалось дещо скоротити відставання у суддівських записках, але цього було замало. Адже до цього Мураталла оформив собі комфортну перевагу за очками.

Попри це боксери провели повну дистанцію у вигляді 12 раундів, тому переможця бою визначали судді. Вони не здивували своїм рішенням та одноголосно віддали перемогу американському боксеру: 119-109 (двічі) та 118-110.

Реймонд Мураталла здобув пояс тимчасового чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Американець став обов'язковим претендентом на бій проти Василя Ломаченка, який володіє повноцінним титулом по цій лінії.

Відзначимо, що наразі невідомо, чи повернеться у ринг Ломаченко. У Василя є проблеми зі спиною, які йому не дозволили вийти у ринг проти Джервонти Девіса у 2024-му році. Промоутер Боб Арум повідомив, що десь через тиждень стане відомо, чи продовжить кар'єру український боксер, який втретє став батьком.

Наразі Ломаченко володіє не лише поясом IBF, а й IBO у легкій вазі. Востаннє виходив у ринг у травні минулого року, коли здолав австралійця Джорджа Камбососа.