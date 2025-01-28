"Його резюме – л***о": відомий промоутер жорстко розніс зірку світового боксу

Наоя Іноу нещодавно у феєричному поєдинку нокаутував Кім Єджуна. Японський боксер у бою проти корейця захистив звання асболютного чемпіона світу у найлегшій вазі.

Едді Хірн поділився думками щодо Наої Іноуе. Промоутер розніс зірку японського боксу та не вважає його відмінним боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Хірн розкритикував Іноуе

Едді Хірн зазначив, що Наоя Іноуе уникає боїв проти сильних суперників. Тому не японський боксер, на його думку, не заслуговує бути у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії P4P.

Промоутер підкреслив, що Іноуе багато разів не вийшов на бій проти обов'язкового претендента на титули. Британець навіть не можу уявити, щоб було як би Ентоні Джошуа не бився проти Олександра Усика.

Іноуе абсолют та один із лідерів P4P? Його резюме – л***о. Окей, перемога над Фултоном є, гарний виступ. Але ні, Наоя дуже розчаровує. Він дуже, дуже розчаровує як чемпіон. Фанати мають прокинутися,

– заявив Хірн.

Спортивний функціонер зазначив, що Наоя Іноуе навіть платив гроші WBA, щоб не битись з Ахмадалієвим. Хірн дуже розчарувався у японському боксері.

Промоутер вважає, що Наоя Іноуе не рівень P4P. Едді Хірн наголосив, що японського боксера треба усунути з рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, де він займає друге місце за версією The Ring.