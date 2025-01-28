Эдди Хирн поделился мыслями относительно Наои Иноуэ. Промоутер разнес звезду японского бокса и не считает его отличным боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Хирн раскритиковал Иноуэ

Эдди Хирн отметил, что Наоя Иноуэ избегает боев против сильных соперников. Поэтому не японский боксер, по его мнению, не заслуживает быть в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории P4P.

Промоутер подчеркнул, что Иноуэ много раз не вышел на бой против обязательного претендента на титулы. Британец даже не могу представить, чтобы было если бы Энтони Джошуа не дрался против Александра Усика.

Иноуе абсолют и один из лидеров P4P? Его резюме – л***о. Окей, победа над Фултоном есть, хорошее выступление. Но нет,, Наоя очень разочаровывает. Он очень, очень разочаровывает как чемпион. Фанаты должны проснуться,

– заявил Хирн.

Спортивный функционер отметил, что Наоя Иноуэ даже платил деньги WBA, чтобы не драться с Ахмадалиевым. Хирн очень разочаровался в японском боксере.

Промоутер считает, что Наоя Иноуэ не уровень P4P. Эдди Хирн отметил, что японского боксера надо устранить из рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории, где он занимает второе место по версии The Ring.