Не Кличко: непереможений боксер дізнався ім'я наступного суперника
- Агіт Кабаєл битиметься проти польського боксера, офіційне оголошення про бій відбудеться найближчими днями.
- Пресконференція щодо поєдинку пройде наступної середи у Дюссельдорфі, а сам бій заплановано на 10 січня 2026 року в Обергаузені.
Агіт Кабаєл вже визначився з датою наступного поєдинку. Проте ім'я суперника для німецького боксера офіційно ще невідоме.
Однак у мережі з'явилося ім'я боксера, з яким зустрінеться Кабаєл. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання Bild.
З ким битиметься Кабаєл?
За інформацією видання, Агіт Кабаєл битиметься проти Дамяна Киба. Про бій між німцем та поляком стане офіційно оголосять найближчими днями.
А вже наступної середи відбудеться пресконференція у Дюссельдорфі. Поєдинок заплановано на 10 січня 2026 року в Обергаузені.
Раніше Тоні Йока у своєму інстаграмі оголосив про те, що битиметься із Агітом Кабаєлом. Французький боксер заявив, що нібито він підписав контракт щодо бою з непереможеним німцем.
Що відомо про Кабаєла та Кибу?
Агіт Кабаєл провів 26 поєдинків у профі-ринзі. За цей час німецький боксер не програв жодного поєдинку.
Окрім того, Кабаєл є головним претендентом на титул Усика. Німець у лютому 2025 року переміг Чжана Чжилея та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.
Раніше Агіт Кабаєл відмовився від бою з Володимиром Кличком, який планує повернутися у бокс. Німець заявив, що у нього є важливіші поєдинки.
Дамян Киба за свою кар'єру провів 17 боїв. На рахунку польського боксера 17 перемог та жодної поразки.