Fight News 24 Новини боксу
3 листопада, 16:31
Не Кличко: непереможений боксер дізнався ім'я наступного суперника

Єгор Торяник
Основні тези
  • Агіт Кабаєл битиметься проти польського боксера, офіційне оголошення про бій відбудеться найближчими днями.
  • Пресконференція щодо поєдинку пройде наступної середи у Дюссельдорфі, а сам бій заплановано на 10 січня 2026 року в Обергаузені.

Агіт Кабаєл вже визначився з датою наступного поєдинку. Проте ім'я суперника для німецького боксера офіційно ще невідоме.

Однак у мережі з'явилося ім'я боксера, з яким зустрінеться Кабаєл. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на видання Bild.

З ким битиметься Кабаєл?

За інформацією видання, Агіт Кабаєл битиметься проти Дамяна Киба. Про бій між німцем та поляком стане офіційно оголосять найближчими днями.

А вже наступної середи відбудеться пресконференція у Дюссельдорфі. Поєдинок заплановано на 10 січня 2026 року в Обергаузені.

Раніше Тоні Йока у своєму інстаграмі оголосив про те, що битиметься із Агітом Кабаєлом. Французький боксер заявив, що нібито він підписав контракт щодо бою з непереможеним німцем.

Що відомо про Кабаєла та Кибу?

  • Агіт Кабаєл провів 26 поєдинків у профі-ринзі. За цей час німецький боксер не програв жодного поєдинку.

  • Окрім того, Кабаєл є головним претендентом на титул Усика. Німець у лютому 2025 року переміг Чжана Чжилея та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC. 

  • Раніше Агіт Кабаєл відмовився від бою з Володимиром Кличком, який планує повернутися у бокс. Німець заявив, що у нього є важливіші поєдинки.

  • Дамян Киба за свою кар'єру провів 17 боїв. На рахунку польського боксера 17 перемог та жодної поразки.