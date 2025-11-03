Не Кличко: непобежденный боксер узнал имя следующего соперника

Агит Кабаел уже определился с датой следующего поединка. Однако имя соперника для немецкого боксера официально еще неизвестно.

Однако в сети появилось имя боксера, с которым встретится Кабаел. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание Bild.

С кем будет драться Кабаел?

По информации издания, Агит Кабаел будет драться против Дамяна Киба. О бое между немцем и поляком станет официально объявят в ближайшие дни.

А уже в следующую среду состоится пресс-конференция в Дюссельдорфе. Поединок запланирован на 10 января 2026 года в Обергаузене.

Ранее Тони Йока в своем инстаграме объявил о том, что будет драться с Агитом Кабаэлем. Французский боксер заявил, что якобы он подписал контракт о бое с непобежденным немцем.

Что известно о Кабаэле и Кибе?