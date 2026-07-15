Своїми очікуваннями від цього бою в інтерв'ю sport.ua поділився український промоутер Олександр Красюк. Зокрема він оцінив форму українського спортсмена.

У якій формі перебуває Берінчик?

Красюк розповів, що після останнього поєдинку Берінчика в США в нього почались проблеми зі здоров'ям. Через це він узяв паузу, аби привести себе до ладу. Зараз він у чудовій формі. Поєдинок Берінчика проти Ноукса мав відбутись ще раніше, бо розмови про нього точились ще 2 роки тому.

Те, що цей бій удалось організувати в андеркарді поєдинку Ітаума проти Хрговича в Лондоні – це успіх. Утім до цього не причетний боксер. Це робота промоутера. Раніше організувати цей бій було неможливо, адже Берінчик саме заліковував свої травми,

– зазначив промоутер.

Він продовжив, що Денис уже у відмінній формі та працює на повну, щоб досягнути позитивного результату в столиці Великої Британії.

Яка мотивація в Берінчика продовжувати свою кар'єру?

За словами українського промоутера, Берінчик хоч і віковий боксер, але ніхто у світі не молодіє. Українця, як і будь-якого боксера, мотивує перемога. А професійних боксерів, крім перемоги, мотивує ще й більший гонорар.

"Сподіваюсь, що Денис досягне всього. Дуже сподіваюсь, що ми побачмо нову версію Берінчика. Також хочу, щоб цей поєдинок став для українця трампліном до титулу чемпіона світу. Я говорив з Денисом, і він хоче повернутись на вершину", – зауважив Красюк.

Він додав, що для цього зробить усе від нього залежне. Одного разу вони вже проходили цей шлях разом, тож, упораються й тепер.