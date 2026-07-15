Своими ожиданиями от этого боя в интервью sport.ua поделился украинский промоутер Александр Красюк. В частности, он оценил форму украинского спортсмена.

В какой форме находится Беринчик?

Красюк рассказал, почему после последнего поединка Беринчика в США у него начались проблемы со здоровьем. Из-за этого он взял паузу, чтобы привести себя в порядок. Сейчас он в отличной форме. Поединок Беринчика против Ноукса должен был состояться еще раньше, ведь разговоры о нем велись еще 2 года назад.

То, что этот бой удалось организовать в андеркарде поединка Итаума против Хрговича в Лондоне, – это успех. Впрочем, к этому не причастен боксер. Это работа промоутера. Раньше организовать этот бой было невозможно, ведь Беринчик как раз залечивал свои травмы,

– отметил промоутер.

Он добавил, что Денис уже в отличной форме и работает на полную, чтобы добиться положительного результата в столице Великобритании.

Какова мотивация у Беринчика продолжать свою карьеру?

По словам украинского промоутера, Беринчик хоть и боксер немолодого возраста, но никто в мире не молодеет. Украинца, как и любого боксера, мотивирует победа. А профессиональных боксеров, помимо победы, мотивирует еще и более высокий гонорар.

"Надеюсь, что Денис достигнет всего. Очень надеюсь, что мы увидим новую версию Беринчика. Также хочу, чтобы этот поединок стал для украинца трамплином к титулу чемпиона мира. Я разговаривал с Денисом, и он хочет вернуться на вершину", – отметил Красюк.

Он добавил, что для этого сделает все, что от него зависит. Однажды они уже проходили этот путь вместе, поэтому справятся и сейчас.